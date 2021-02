Assessoria – Mesmo com a pandemia do covid-19 e com a maior enchente da história do Rio Juruá, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem mantido firme os serviços essenciais, como infraestrutura e tapa buracos nos principais pontos da cidade. Na manhã deste sábado, 20, as equipes estavam na Rua Rego Barros, no Centro, realizando a pavimentação da via, em pontos deteriorados. O Prefeito Zequinha Lima acompanhou de perto os serviços.

De acordo com o secretário municipal de obras, Josinaldo Batista, pelo menos 12 homens estão empregados na equipe de tapa-buracos, além de outros cinco que atuam na usina diariamente, deixando a massa asfáltica preparada. Os trabalhos ocorrem de domingo a domingo.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou a necessidade de manter todos os serviços funcionando na cidade, mesmo diante da situação de emergência vivida pelo município, em razão da maior enchente histórica e dos números elevados de covid-19.

“O serviço não para, mesmo com covid e com enchente, os outros serviços essenciais não podem deixar de serem oferecidos. Em pleno sábado nossa equipe de tapa buracos está nas ruas, para facilitar e deixar a cidade um pouco mais bonita. Na limpeza pública reduzimos um pouco, devido o reforço do pessoal ser necessário na ajuda dos desabrigados. Nosso trabalhado da secretaria de obras está a todo vapor”, enfatizou o prefeito.

Veja o Vídeo Abaixo: Rio Branco tem prefeito?? Bocalom está deixando a desejar, até mesmo os vereadores de sua base estão descontentes. Não dá esclarecimentos à população e devido a sua má gestão, já são dois meses que centenas de terceirizados da prefeitura não recebem seus proventos em dia. Prefeito seja transparente!!

Veja o Vídeo:

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios.

Veja o Vídeo:

