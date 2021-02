Jair Bolsonaro entrega boina à nova aluna durante formatura de catetes em Campinas (SP) – Foto: Isac Nóbrega/PR

Brasil 247 – Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (20) que, se tudo dependesse dele, o país viveria um outro regime, sem explicar a que tipo de regime se referia. A declaração foi feita durante uma formatura de cadetes em Campinas, no interior de São Paulo.

“Alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E, apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil”, afirmou.

“Nunca a imprensa teve um tratamento tão leal e cortês como o meu. Se alguns acham que não é dessa maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Nós vivemos num país livre”, continuou.

“Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E, apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil” Palavras de @jairbolsonaro, agora há pouco, em formatura de cadetes em Campinas (SP) – Via @annarangel

É ÓBVIO O QUE SE DESENHA. pic.twitter.com/i2grk6tUmS — Douglas Belchior (@negrobelchior) February 20, 2021

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Rio Branco tem prefeito?? Bocalom está deixando a desejar, até mesmo os vereadores de sua base estão descontentes. Não dá esclarecimentos à população e devido a sua má gestão, já são dois meses que centenas de terceirizados da prefeitura não recebem seus proventos em dia. Prefeito seja transparente!!

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios. Assista o vídeo e saiba das reais situações em que se encontra o estado do Acre.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.