O manancial marcou nesta manhã o nível de 14,32 metros. Mais de 8 mil famílias foram atingidas direta ou indiretamente, sendo que 1046 delas tiveram que deixar suas residências.

Na zona urbana 25 estão em aluguel social, outras 142 estão recebendo assistência nos abrigos montados em 17 escolas e outras 826 estão alojadas em casas de familiares. Na zona rural 06 famílias do Rio Liberdade foram desalojadas, na Vila Lagoinha 04 estão em abrigo e 02 em casa de parentes, na Vila Santa Rosa 10 tiveram que sair de suas casas, na Vila Assis Brasil 15 foram afetadas diretamente e no Rio Juruá Mirim o número sobe para 32.

As famílias que foram levadas para abrigos estão recebendo toda assistência humanizada, com atendimento médico, assistência social e psicólogo, alimentação, além da triagem em prevenção ao Covid-19. Nas escolas, a prefeitura está acomodando cada família em uma sala diferente para não haver aglomeração e contato entre as pessoas, em razão da pandemia.

Em muitas casas, onde a água ainda não adentrou, as famílias permanecem esperando a vazante do rio. O prefeito Zequinha e o deputado Nicolau levaram apoio e assistência, com entrega de cestas básicas e água potável, às famílias que ainda não saíram das residências localizadas nestas áreas alagadiças.

“Estamos acompanhando de perto. O rio continua subindo, já passamos da cota máxima histórica, nunca tínhamos atingido uma cheia dessas proporções, e nossa preocupação é cuidar das pessoas, tirar de suas casas e levar para um local seguro. Estamos muito preocupados com isso, nossas equipes estão trabalhando desde as 5h da manhã e sem hora para parar”, enfatizou o prefeito Zequinha.

O Presidente da Aleac parabenizou a atuação da Prefeitura de Cruzeiro do Sul frente ao momento de emergência, e enfatizou seu apoio político neste momento, se colocando a disposição junto com os demais parlamentares da assembleia para ajudar o município.

“Agradeço todo apoio e dedicação que a prefeitura tem proporcionado a essas famílias, e parabenizar o prefeito Zequinha pelas ações enérgicas na linha de frente. É a maior alagação que Cruzeiro do Sul já presenciou, e me coloco a disposição para ajudar, e a Assembleia vai dar sua contribuição. Nosso prefeito está fazendo um excelente trabalho, atendendo as pessoas e as necessidades. Não temos apenas a alagação, mas também a pandemia que continua. Nosso governador Gladson está em Brasília, em busca de ajudar todos os municípios do Acre que passam por essa mesma situação”, falou.

O Prefeito Zequinha salientou ainda a importância de proporcionar segurança para as famílias. Ele pediu que os moradores solicitem o apoio da Defesa Civil diante da necessidade.

“Pedimos que as famílias que estiverem nesta situação em suas casas, que liguem para Defesa Civil, e nós de prontidão vamos colocar nossa equipe para está servindo, orientando e levando para as escolas, que são espaços seguros”, finalizou o prefeito.