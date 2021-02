Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 19, o Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima e o Presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Deputado Nicolau Júnior, visitaram famílias atingidas pela maior cheia histórica do Rio Juruá, levando apoio e assistência.

Na zona urbana 25 estão em aluguel social, outras 142 estão recebendo assistência nos abrigos montados em 17 escolas e outras 826 estão alojadas em casas de familiares. Na zona rural 06 famílias do Rio Liberdade foram desalojadas, na Vila Lagoinha 04 estão em abrigo e 02 em casa de parentes, na Vila Santa Rosa 10 tiveram que sair de suas casas, na Vila Assis Brasil 15 foram afetadas diretamente e no Rio Juruá Mirim o número sobe para 32.

As famílias que foram levadas para abrigos estão recebendo toda assistência humanizada, com atendimento médico, assistência social e psicólogo, alimentação, além da triagem em prevenção ao Covid-19. Nas escolas, a prefeitura está acomodando cada família em uma sala diferente para não haver aglomeração e contato entre as pessoas, em razão da pandemia.

Em muitas casas, onde a água ainda não adentrou, as famílias permanecem esperando a vazante do rio. O prefeito Zequinha e o deputado Nicolau levaram apoio e assistência, com entrega de cestas básicas e água potável, às famílias que ainda não saíram das residências localizadas nestas áreas alagadiças.

“Estamos acompanhando de perto. O rio continua subindo, já passamos da cota máxima histórica, nunca tínhamos atingido uma cheia dessas proporções, e nossa preocupação é cuidar das pessoas, tirar de suas casas e levar para um local seguro. Estamos muito preocupados com isso, nossas equipes estão trabalhando desde as 5h da manhã e sem hora para parar”, enfatizou o prefeito Zequinha.

O Presidente da Aleac parabenizou a atuação da Prefeitura de Cruzeiro do Sul frente ao momento de emergência, e enfatizou seu apoio político neste momento, se colocando a disposição junto com os demais parlamentares da assembleia para ajudar o município.

“Agradeço todo apoio e dedicação que a prefeitura tem proporcionado a essas famílias, e parabenizar o prefeito Zequinha pelas ações enérgicas na linha de frente. É a maior alagação que Cruzeiro do Sul já presenciou, e me coloco a disposição para ajudar, e a Assembleia vai dar sua contribuição. Nosso prefeito está fazendo um excelente trabalho, atendendo as pessoas e as necessidades. Não temos apenas a alagação, mas também a pandemia que continua. Nosso governador Gladson está em Brasília, em busca de ajudar todos os municípios do Acre que passam por essa mesma situação”, falou.

O Prefeito Zequinha salientou ainda a importância de proporcionar segurança para as famílias. Ele pediu que os moradores solicitem o apoio da Defesa Civil diante da necessidade.

“Pedimos que as famílias que estiverem nesta situação em suas casas, que liguem para Defesa Civil, e nós de prontidão vamos colocar nossa equipe para está servindo, orientando e levando para as escolas, que são espaços seguros”, finalizou o prefeito.

