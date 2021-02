Protesto pela retomada do auxílio emergencial bloqueia rodovia em SP — Foto: Reprodução/TV Globo

Manifestantes escreveram na pista “Auxílio emergencial já” e atearam fogo em pneus para fechar a via. Do G1 Rio

Agentes de trânsito chegaram ao local e orientavam os motoristas a seguir pela pista local. Por conta do bloqueio, o trânsito é intenso.

Fim do auxílio

O fim do Auxílio Emergencial já levou 2 milhões de brasileiros para a pobreza apenas em janeiro. Ao todo, 13% da população do país, ou 26 milhões de pessoas, está sobrevivendo com uma renda per capita de apenas R$ 250 por mês.

A discussão sobre uma possível retomada do auxílio emergencial em 2021 ganhou fôlego nas últimas semanas após o governo federal admitir a possibilidade de recriação do benefício, depois de meses de negação. Entretanto, ainda não há uma proposta definida.