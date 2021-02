O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sergio Lopes acompanhado de assessores viajou nesta quinta 18, juntamente com a Caravana do Vice- governador Major Rocha, para ver de perto a situação cidade de Sena Madureira que está sofrendo com as enchentes do Rio Iaco.

O Prefeito visitou o colega de gestão Mazinho Serafim onde se colocou à disposição para ajudar dentro das possibilidades da prefeitura de Epitaciolândia, O município de Sena está com grande parte da cidade e zona rural alagada e centenas de famílias desabrigadas ou desalojadas.

São mais de 2 mil residências atingidas e a prefeitura teve que montar uma verdadeira estrutura de guerra, são distribuídas 450 refeições por dia em 30 abrigos construídos em escolas, galpões e igrejas, são 300 pessoas envolvidas com apoio polícia militar, polícia civil e bombeiros, além disso. Governo e prefeitura contam com 45 veículos sendo 15 caminhões 20 caminhonetes e 10 carros fechados.

“Estamos aqui, eu a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem juntamente com o Vice-Governador Major Rocha e o Deputado Luiz Gonzaga, para externar nossa solidariedade ao nosso amigo Prefeito Mazinho Serafim e ao povo de Sena Madureira que estão passando por essa situação difícil, antes a pandemia da covid-19, dengue e agora a alagação, más sabemos que esse povo é forte e aguerrido e vai sair dessa.” Destacou

Sérgio Lopes.

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios. Assista o vídeo e saiba das reais situações em que se encontra o estado do Acre.

