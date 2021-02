Um dos integrantes presos exercia o papel de disciplinam, ou seja aplicava castigos físicos em integrantes. Operação aconteceu em duas cidades do Acre – Foto: Polícia Civil Uma operação da Polícia Civil nas cidades de Rio Branco e Epitaciolândia terminou com a prisão de seis pessoas e apreensão de um menor. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) deflagrou a Operação Sinapse contra integrantes de organização criminosa. As Informações são do G1 Acre

De acordo com a polícia, os suspeitos atuavam em diversos municípios do estado. Em Epitaciolândia, dois foram presos. Com eles, foram achados 47 porções de drogas já preparadas para serem vendidas. Também foi cumprindo um mandado de prisão expedido com base em uma investigação da Delegacia Geral de Feijó, onde o investigado estava morando em Rio Branco, mas possuía vínculo com criminosos daquele município. O delegado Pedro Paulo Buzolin diz que dos nove mandados judiciais, sete foram cumpridos em Rio Branco e os outros dois em Epitaciolândia. “Um dos integrantes presos exercia o papel de disciplinam, ou seja aplicava castigos físicos em integrantes de organização criminosa”, explica. A operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Policia Civil (Copre) e da Unidade de Monitoramento Eletrônico do IAPEN (Umep).

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios.

