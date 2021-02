Reunião com representantes de Cruzeiro do Sul. Foto: Cedida

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e Ministério da Saúde (MS) estão no Vale do Juruá realizando um levantamento para identificar como Estado e governo federal podem contribuir com o Município no enfrentamento da dengue e Covid-19, além do suporte às vítimas das enchentes.

“Nos dividimos em três frentes: vieram representantes do Controle Vetorial da Dengue, representantes da Assistência Especializada e Atenção Primária, e Vigilância Epidemiológica, que estão divididos para visitar Cruzeiro do Sul e Tarauacá”, explicou o chefe de Divisão da Vigilância Ambiental da Sesacre, Gabriel Mesquita.

Como resultado dessa agenda, segundo Mesquita, “o MS realizou um mapeamento de todas as questões enfrentadas neste momento, já que anteriormente a agenda seria só dengue, mas, frente à Covid-19 e à cheia de rios e igarapés, a visita abraçou também esses problemas”.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios. Assista o vídeo e saiba das reais situações em que se encontra o estado do Acre.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.