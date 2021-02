O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) percorreu durante esta semana a Região Tarauacá/Envira para acompanhar de perto a situação da enchente que atingiu mais de 10 municípios do Acre, entre eles Tarauacá, Jordão, Feijó, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Essa é a maior alagação dos últimos tempos e vem causando sérios danos a população como prejuízos em suas casas e plantações rurais.

Em vídeo gravado no município de Jordão, o parlamentar fez questão de destacar que está coletando informações para pedir ajuda ao Governo do Estado e ao Governo Federal. Jesus Sérgio disse ainda que vai a Brasília buscar recursos para o Acre.

“O Governo Federal precisa entender que a Região Amazônica é diferente. A logística é diferente. Em muitos lugares só se chega de barco ou de avião, pois o acesso é difícil. E nós cuidamos e protegemos a Floresta Amazônica, a mais importante de todo o mundo, por isso, precisamos de uma atenção especial. A população da Região Norte necessita de mais assistência do poder público. Por isso, estarei em Brasília para cobrar isso”, ressaltou o deputado.

Veja o Vídeo:

Além disso, o deputado Jesus Sérgio afirmou que o Acre vive atualmente um momento muito delicado pois enfrenta quatro problemas graves: a pandemia do novo coronavírus, a dengue, a enchente e a situação dos haitianos.

Ainda no vídeo, Jesus Sérgio afirma que o período pós-alagação também precisa de atenção pois vários produtores rurais perderam suas plantações e vão precisar de recursos, além da população que perdeu tudo e precisa de alimentos e material de limpeza.

Jesus Sérgio ressaltou também a situação de isolamento dos municípios de Tarauacá e Feijó, uma vez que a BR-364 está interditada já que o Igarapé Cajazeira transbordou e o tráfego na BR foi interrompido.

O parlamentar também gravou um vídeo e postou nas suas redes sociais pedindo a colaboração da sociedade em geral para ajudar as famílias desabrigadas de Tarauacá.

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios. Assista o vídeo e saiba das reais situações em que se encontra o estado do Acre.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.