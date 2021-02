Os internautas debateram arduamente depois da Sessão na Câmara Federal. O debate e muitas opiniões foram expostas, mas sintetizamos apenas algumas das que mais chamaram atenção.

Em um dos grupos de WhatsApp de política mais badalados do estado denominado Acre Debate, a discussão entorno da votação do congresso que manteve a manutenção do deputado federal Daniel Silveira (PSL) dividiu opiniões.

Claudinei, (mais conhecido por Ceará) é um dos membros e mais ativos do grupo deu sua opinião em meio ao debate, discordando totalmente da manutenção da prisão do deputado Bolsonarista.

– “Me diz o que o STF faz mesmo, se não viver de regalias dos impostos que a gente paga? Queria que o exército invadisse aquele Supremo ou o povo com um milhão de pessoas só saísse de lá quando todos os membros do STF fossem tirados”, disse ele.

Ouça o áudio de Claudinei (Ceará)

Zenon Filho, é outro membro que tem bastante presença nos debates e foi além ao fazer críticas ao que chamou de inércia do exército.

Ouça o áudio Zenon Filho:

-“Nem o exército é macho pra fazer isso. Os caras passam o dia todim correndo nas ruas e atrapalhando o trânsito, não faz P…. nenhuma”, finalizou.

Wemerson Lima, deu uma posição mais equilibrada e se disse a favor da Manutenção da prisão do parlamentar, por este ter afrontado a democracia.

Ouça o áudio Wemerson Lima:

-“O cara pedir uma intervenção é o mesmo que dizer; abro mão de minha liberdade, a partir do momento em que os militares entrarem no poder, isso que eu e outros desse grupo fala passa a ser crime, os caras parecem quem não raciocinam antes de falar sobre isso’, disse Wemerson.

José Ayache, que é um servidor da saúde bem conhecido e sempre participa dos debates, deu uma opinião bem direta sobre o que pensa da democracia e da narrativa criada entorno das forças armadas.

Ouça o áudio José Ayache:

-“Ninguém pode atentar contra nossa democracia! A pior democracia é melhor do que a melhor da ditadura, eu servi cinco anos no exército e lá tem esquemas pior do que aqui, só que lá não pode falar nada, porque se falar pegar cadeia pior do que aqui”? Indagou.

Jonas, um dos que sempre está nos debates também deu seu ponto de vista e disse que foi cabal o que aconteceu no congresso.

Ouça o áudio de Jonas:

-“O que vimos hoje foi uma demonstração cabal da STF para o legislativo e disse, eu tenho controle sobre as condenações de vocês, calem se e sejam felizes para sempre. Simplesmente isso amigão”, concluiu.

Francisco Panthyo, que é conhecido por ser um dos ativistas políticos mais atuantes nas redes, também deu opinião sobre a polêmica.

-“Não sei porque essa paixão em achar que o exército é o que existe de melhor para conduzir os rumos do país. As forças armadas não estão cuidando nem das fronteiras, eles têm as maiores regalias dentre os servidores públicos e vocês acham mesmo que devem tomar de conta do poder? Jamais devemos incentivar debate saudosista do regime militar, finalizou Panthyo.

Na tarde desta sexta-feira (19) o congresso realizou sessão plenária, para decidir sobre a manutenção ou não do parlamentar Daniel Silveira, que foi preso após incitar o AI-5 e fazer ofensas contra membros da suprema corte brasileira.

Por 364 votos a favor e 130 contrários, o deputado teve sua prisão confirmada pelos colegas de parlamento.

A redação do site 3 de Julho Notícias tentou contato com a assessoria do Exército para que os mesmos se manifestem sobre as criticas dos internautas, mas até a publicação desta matéria não consigamos contato, mais a redação deixa o espaço aberto caso o exército queira se manifestar sobre o caso.

