O deputado Jenilson Leite (PSB) apresentou nesta terça-feira (16), durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, os resultados de avaliação do panorama epidemiológico visando sensibilizar o Ministério da Saúde quanto à priorização do Estado do Acre na vacina contra a Covid-19.

O número de casos sofre pressão epidemiológica por diferentes questões, entre elas o surto da dengue, as cheias dos rios e a situação migratória que traz dezenas de estrangeiros ao Acre, informa o parlamentar.

“É necessário tomar providências de imediato”, disse Leite, reafirmando a complexidade do quadro epidemiológico atual. “Houve aumento considerável nos casos positivos a partir de janeiro”, informou na leitura do relatório.

O relatório deverá ser disponibilizado para os membros da bancada federal do Acre para que a situação seja levada ao Ministério da Saúde.

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios.

