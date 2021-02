O ativista do movimento social e movimento político no Acre, Francisco Panthyo, aproveitou o momento em que transmitia um live para destacar a ineficiência do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), diante do caos que a capital acreana enfrenta com desastres ambientais, saúde colapsada e a pandemia da covid-19.

Na live, Panthyo afirma que diferente da gestão de Bocalom, Socorro Neri quando prefeita, juntamente com o secretário municipal de saúde, todos os dias estava na imprensa dando orientações sobre os cuidados, falando da estrutura e divulgando as ações da prefeitura de prevenção com o intuito de conscientizar a população sobre os problemas enfrentados.

Até hoje, durante exatos 50 dias de mandato, Tião Bocalom não se manifestou para fazer qualquer esclarecimento que fosse, muito pelo contrário, na primeira semana em que houve o transbordamento de igarapés e atingiu um grande número de famílias que boa parte delas perderam tudo o que tinha, o prefeito Bocalom foi para Brasília tratar de projetos que já estavam assegurados desde a gestão anterior e só voltou após uma semana. Como se nada estivesse acontecendo.

Em Rio Branco, atualmente a saúde está colapsada, por conta da pandemia da Covid-19, grande número de casos de dengue, dentre elas hemorrágicas, e por ironia, nos dias de carnaval, Bocalom resolveu deixar o povo na mão e fechou as URAPS, as Policlínicas e as Unidades Básicas de Saúde por conta do ponto facultativo, o que gerou grande revolta na população.

“O Bocalom está se escondendo da Covid que eu digo da sua atribuição de prefeito. O Bocalom não deu uma entrevista coletiva para falar que a prefeitura de Rio Branco está fazendo para cuidar da população na prevenção da Covid-19. Bocalom não deu uma entrevista para falas da covid-19 com o hospital colapsado, Por quê? Dá desgaste falar, os empresários que querem abrir o comércio. Seja prefeito, seja líder, você foi eleito para liderar!! Aja como líder prefeito!!”, indagou Panthyo.

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios. Assista o vídeo e saiba das reais situações em que se encontra o estado do Acre.

