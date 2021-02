Na tarde desta quinta-feira (18), a vereadora Terezinha Fernandes (PCdoB) usou seu perfil na rede social, onde voltou a cobrar a contratação de profissionais de saúde para o município de Rodrigues Alves.

Em plena Pandemia do COVID 19, Rodrigues Alves conta com quadro defasado de poucos profissionais atuando na linha de frente da pandemia, isso implica diretamente em sobre carga aos poucos profissionais e falta de atendimento a nossa população. Defendo também um concurso efetivo para a saúde assim que for possível é claro, pois está comprovada a grande necessidade”, desabafou a vereadora.

Atualmente a saúde do município de Rodrigues Alves que tem quase 20 mil habitantes, conta apenas com 02 médicos, 02 enfermeiros e 02 técnicos de acordo com informações da parlamentar que pede providências urgente.

O município contabiliza 407 casos de infectados pela Covid-19 e já registrou 08 mortes por consequências da doença.

Terezinha Fernandes (PCdoB), disse que é lamentável a situação que o sistema de saúde básica da cidade enfrenta, logo agora em um período de enchentes e tragédia sanitária por conta do novo coronavírus.

A mesma afirma que o número de infectados pode ser maior, haja vista que muita gente faz exames em Cruzeiro do Sul e fica registrado por lá. A vereadora cobra ação do governo do estado, para que estenda a mão ao município e assim ajudar a diminuir os estragos provocados pela cheia dos rios e igarapés que banham a cidade. “Precisamos de urgência no seletivo da saúde”

Rodrigues Alves fica a uma distância de 9 km de Cruzeiro do Sul e tem o hospital Regional do Juruá, como base de referência para casos graves de Covid-19. Tentamos contato com o secretário de saúde do município, mas até o fechamento da matéria não conseguimos retorno.

