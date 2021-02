O vereador N. Lima (PP), mesmo partido de Bocalom fez críticas em relação atuação ao socorro das vítimas atingidas pelas enchentes da chuva de semana passada em Rio Branco.

“Sei que estamos com apenas quase dois meses de administração, mas poderiam ter feito uma ação mais eficiente para ajudar as pessoas. Digo isso para a equipe da prefeitura e também para o governo do estado. Nós vereadores ajudamos no que foi possível, mas a prefeitura tem que reforçar essas ações, pois muita gente perdeu tudo”, disse N.Lima.

O vereador questionou a não indicação de um líder do prefeito na câmara e cobrou do prefeito Bocalom que tome essa decisão logo.

“Aqui a gente fala sem ter ninguém para responder sobre as nossas cobranças, sem um líder do prefeito na câmara fica difícil. Na gestão passada eu e outros colegas reclamávamos e resolvendo ou não eles respondiam”, finalizou o presidente N.Lima.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Aconteceu há cinco horas de Assis Brasil, o desaparecimento de um indígena que teria ido se banhas nas águas do Rio Acre e desde então teria desaparecido, o Corpo de Bombeiros fez buscas durante dois dias e na manhã desta quarta-feira, o corpo foi encontrado boiando. De acordo com familiares a vítima estaria sob efeito de bebida alcoólica.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.