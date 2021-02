Assessoria – Idealizada pela primeira dama de Cruzeiro do Sul Lurdinha Lima, a Campanha Juruá Solidário foi lançada na quarta-feira, 17, com apoio de diversas instituições. A ação visa prestar apoio às famílias afetadas pela enchente do Rio Juruá e dos seus afluentes, através da arrecadação de donativos para serem distribuídos às famílias nos abrigos. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que já presta apoio aos desabrigados desde o início da enchente, entra como principal apoiadora da ação social. Mais de 115 famílias estão alojadas em abrigos e outras 600 na casa de familiares.

As primeiras doações já começam a chegar no Ginásio Jader Machado, um dos pontos de coleta. No local as equipes organizam o material para realizar a distribuição para as famílias afetadas.

“É um momento em que todo mundo quer ser solidário, quer ajudar as pessoas que estão passando por momentos delicados nas suas vidas. Muitas instituições já vinham pensado em fazer isso e agora estamos podendo juntar todas estas boas intenções e iniciar uma campanha solidária aqui em Cruzeiro do Sul e é importante que as pessoas possam colaborar”, disse o prefeito Zequinha Lima.

A idealizadora da campanha e a primeira dama do município, Lurdinha Lima, foi quem realizou o lançamento da campanha, que ocorreu no Centro de Iniciação ao Esporte Capitão Mário de Oliveira, no bairro do Remanso.

“Enquanto seres humanos que somos, temos de nos unir e colocar de lado qualquer diferença. Nós darmos as mãos agora nesse momento que é de união, de fé, e de mostrar que o coração do cruzeirense é enorme, ele é imenso para que as famílias tenham o apoio necessário tanto do poder público quanto de cada um de nós como cidadãos e seres humanos”, disse.

A iniciativa já conta com o apoio da secretaria estadual de assistência social e direitos humanos, coordenada em Cruzeiro do Sul pela Irmã Milka Santos e da Igreja Católica por meio da Diocese de Cruzeiro do Sul.

“Este é um momento de solidariedade e união, de juntarmos nossas forças em prol da população. A secretaria de assistência em nome da primeira dama e secretária de ação social Ana Paula, estamos colocando nossa estrutura a disposição com veículos e barcos. Estaremos juntos em prol de amenizar essa situação. Estaremos recebendo cestas básicas de Rio Branco para colocar à disposição da campanha”, disse.

A Igreja Católica, por meio da diocese também já tem mobilizado esforços em prol das pessoas desabrigadas. Algumas famílias estão sendo acolhidas na Casa Madre Tereza, no bairro da Lagoa. “Juntos vamos realizar muito mais”, disse o Bispo diocesano Dom Flávio Giovenale, para quem o momento difícil, se impõe também a tarefa cristã de exercer a solidariedade.

“Hoje teve início a campanha da fraternidade da quaresma que tem sempre o objetivo de ajudar os outros. Vamos canalizar com ação concreta de doação de alimentos, vivendo assim nossa preparação para a Páscoa”, completou.

Alimentação, roupas, caçados, móveis e colchões, bem como utensílios domésticos são bem vindos como doação.

A empresa Água Cristal colaborou com a doação de água potável, essencial nesse momento.

Supermercados e farmácias são os pontos de coleta e o ponto central é no Ginásio Jader Machado que também já está recebendo as doações.

