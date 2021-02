Assessoria – O secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, durante reunião do governador Gladson Cameli com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, na tarde desta quinta-feira, 18, em Brasília, alertou para um possível estrangulamento da BR-364, que liga o Acre a Rondônia. O secretário disse que o volume de chuvas está muito grande e que as previsões são preocupantes.

Alexandre Lucas relatou que o gabinete que monitora as enchentes da Bacia do Madeira detectou que o rio já está no limite de sua cota de transbordo, porém, a previsão é de que aproximadamente cem milímetros de chuva ainda ocorram nos próximos dias, o que, consequentemente, agravará a situação.

“Esperamos e confiamos em Deus que a situação se modifique, porém, tenho a obrigação de alertar o senhor governador sobre a possibilidade de o Estado do Acre enfrentar novamente a situação de isolamento do resto do país por via terrestre”, afirmou o secretário.

Gladson Cameli pediu então maior empenho ao Ministério, para que soluções sejam apresentadas in loco, evitando males maiores. “Pedimos que o secretário Nacional de Defesa Civil vá ao Acre comigo, hoje ainda, para que nos próximos dias sejam traçadas ações emergenciais para evitar um possível colapso com o fechamento da BR-364”, disse Cameli.

Com vistas ao pedido do governador, o ministro autorizou a ida do secretário, que embarca hoje com Gladson para o Acre, e sua equipe técnica segue até sábado para Rio Branco. Participaram da reunião com o ministro os senadores Márcio Bittar e Mailza Gomes.

