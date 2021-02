Donativos serão entregues aos alunos. Foto: Marcos Santos

Assessoria – Em meio às múltiplas crises vividas no estado, exemplos de empatia surgem e minimizam a dor dos que são mais atingidos pelas adversidades. São ações que partem de cidadãos que veem a dor do outro como sua e, com simples gestos, transformam choros em risos.

Um exemplo disso é a realização da campanha solidária que a gestão da Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker, com o apoio do governo do Acre, está desenvolvendo em Cruzeiro do Sul para auxiliar alunos da instituição que foram alvejados pelas cheias do Rio Juruá.

A mobilização surgiu quando a gestora da escola, Rosa Lebre, sensibilizou-se com a necessidade de ajudar famílias de estudantes afetados. Cerca de 45 profissionais, entre professores, equipe de apoio e gestores da instituição, em parceria com membros da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), estão envolvidos na atividade que beneficiará mais de cem estudantes com refeições diárias e donativos.

Rosa Lebre destaca a necessidade de ações como essa para o momento e diz que a intenção é amenizar sofrimentos. “A nossa comunidade precisa. Muitos pais estão sem renda, por isso, estamos indo deixar marmita e roupas aos educandos que ainda estão em casa e diminuir a angústia deles. Estamos com dois barcos que nos ajudam na logística de distribuição e contamos, também, com a parceria de empresários locais”, explica.

A gestora diz ainda que a recompensa vem quando vê o sorriso no rosto dos que recebem a ajuda: “Só dá certo porque a ideia surge e a equipe abraça a causa. Nos faz bem e estamos divulgando, para que outras pessoas se juntem a nós. Matar a fome e o frio de alguém é uma sensação indescritível”.

A assessora pedagógica e acompanhante da escola, Vângela Almeida, reforça o apoio do governo do Estado à ação e diz que é dever de todos prestar assistência neste momento. “Representamos a Secretaria de Educação (SEE) e estamos apoiando no que for necessário, seja na organização ou na divulgação do evento. Como ser humano, é importante que todos estejamos unidos para ajudar o próximo. É algo que não se mede”, afirma.

Todas a doações são feitas pelos voluntários do projeto, que também ajudam na coleta das peças de roupas e no preparo das refeições de almoço e jantar.

Ação beneficiará mais de cem estudantes com refeições diárias. Foto: Marcos Santos

