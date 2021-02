As sessões estão acontecendo de forma remota: Imagem retirada do Portal da Câmara.

A sessão remota da câmara municipal de Rio Branco tem clima de insatisfação e reclamações do início da gestão de Tião Bocalom (PP), que segundo alguns vereadores está perdido e não responde os requerimentos enviados.

O vereador Adailton Cruz (PSB) pede que o prefeito estenda a gratificação dos servidores da saúde, que até dezembro recebiam e já indo para o final de fevereiro ainda não repôs esse benefício.

Antônio Moraes (PSB) disse que chega de olhar para o retrovisor, até porque a gestão passada deixou a estrutura muito boa para Bocalom trabalhar.

“O prefeito precisa delegar um vereador de sua base como líder aqui na câmara, a gente fala aqui das demandas e não tem um assessor, nem líder para nos dar retorno e esclarecimentos das questões’, disse Moraes.

O vereador Pastor Reginaldo Barros (PODEMOS), não poupou críticas ao prefeito Tião Bocalom que segundo ele despreza a importância do parlamento municipal.

“Os secretários e o prefeito precisam nos respeitar, ninguém responde os requerimentos e ofícios expedidos por nós vereadores”, desabafou o parlamentar.

Cunhada da vice-prefeita Marfisa Galvão, a vereadora Lene Petecão (PSD) também reclamou inércia da administração municipal. Segundo ela, seus ofícios ficam sem respostas e por isso endossou a queixa de seus pares.

Bocalom afirmou no início do seu mandato, que não queria relação alguma com a câmara municipal, muito menos eleger um líder na câmara, pois o papel deles é de fiscalizar as ações e exercer o papel que lhes foi dado.



