Primeira-dama do Estado esteve no bairro Hélio Melo, em Rio Branco, conversando com moradores e fazendo entrega de cestas básicas Foto: Neto Lucena

Assessoria – O Gabinete da Primeira-Dama do Estado, em cooperação com a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), entregou nesta quarta-feira, 17, cestas básicas às famílias atingidas pelo transbordamento dos igarapés no bairro Hélio Melo, região conhecida como “Sapolândia”, em Rio Branco.

Mais de cem famílias foram atingidas pelo transbordamento dos igarapés Dias Martins e São Francisco, que banham a região. A primeira-dama Ana Paula Cameli visitou o bairro na última quinta-feira, 11, para conversar com os moradores e acompanhar a situação, retornando agora com os mantimentos.

“Gosto de caminhar e ir até a ponta para ouvir os anseios dos moradores, assim conseguimos conhecer a situação. É a segunda vez que visito a região e não mediremos esforços para tentar diminuir as perdas dessas famílias”, afirmou.

A SEASDHM realizou um acompanhamento socioassistencial com os moradores que foram atingidos pelo transbordamento e estão em situação de vulnerabilidade. “Nossa equipe está à disposição para auxiliar essas famílias. Estamos desde a semana passada acompanhando, com a presidente da associação dos moradores do bairro, Suza Lima, os moradores mais atingidos”, relatou a secretária da pasta, Ana Paula Lima.

O Departamento Estadual de Águas e Saneamento (Depasa) reforçou o abastecimento na região e disponibilizou caminhões-pipas, além de colocar uma equipe em campo para vistoriar e realizar a manutenção das tubulações nas áreas alagadiças.

“A primeira medida foi a manutenção das tubulações, que haviam sido danificadas pela enchente. Esse trabalho foi realizado, e hoje o abastecimento já começa a ser feito de forma regular, dia sim, dia não. Estamos também cuidando para manter o nível da pressão, para que a água possa chegar a todas as residências atendidas pela rede do local. Continuaremos mobilizados para auxiliar as ações de limpeza, após a vazante”, explicou a presidente do Depasa, Waleska Dessotti.

Suza Lima agradeceu o empenho do Estado. “Parabenizo a primeira-dama e sua equipe, que nos doaram essas cestas básicas; em nome de todo o bairro eu quero agradecer”.

