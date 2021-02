Cheia no Bairro Serraria, em Marechal Thaumaturgo: Foto: Edson Gomes

O prefeito Isaak Piyãko (PSD), montou um grupo de trabalho e junto com a defesa Civil estadual, vem monitorando e acompanhando de perto a situação, já com um plano de contingência para amparar com todo apoio as famílias desabrigadas pela cheia do rio, Amônia e Juruá.

Com cerca de 20 mil habitantes e distante 557 km da capital Rio Branco, a cidade de Marechal Thaumaturgo que fica localizada na última fronteira do Brasil com Peru, já sofre efeitos com a enchente repentina dos rios Amônia e Juruá.

Diversos igarapés afluentes e lagos existentes na região transbordaram e as chuvas que caem na região do Peru, deságuam na calha do Juruá, que já transbordou em todas as que cidades acreanas que são banhadas pelo rio e desabriga milhares de pessoas.

Os bairros Serraria e União são os mais afetados em Marechal, onde a força das águas já atingiu dezenas de residências e está desalojando centenas de pessoas, que buscam casas de familiares ou ficar em abrigos que estão sendo providenciados e organizados pela prefeitura da cidade.

Outras comunidades ribeirinhas já sofrem com a subida dos rios e afluentes e uma força tarefa da prefeitura, já está indo ao socorro e apoio das famílias atingidas.

Veja o vídeo encaminhado pelo internauta Edson Gomes:

