“Minutos salvam vidas”: esse é um princípio que orienta o trabalho árduo e contínuo executado pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). E para que esse socorro chegue aos que necessitam é preciso um transporte, um meio de locomoção e remoção dos pacientes.

E, considerando ainda as questões logísticas típicas da região amazônica, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), tem empregado esforços para garantir melhores condições de trabalho e de assistência aos acreanos. Um exemplo disso é a licitação para a aquisição de mais 28 ambulâncias, que serão distribuídas para as regionais do estado.

O governador Gladson Cameli, desde o início de sua gestão, esteve empenhado em dar resolutividade para os problemas enfrentados, e um deles foi a parceria firmada entre as instituições, que pôs à disposição o helicóptero da Segurança para o salvamento em locais de difícil acesso, bem como o avião do governo para o transporte diuturno de pacientes.

“Temos um governador compromissado e sempre disposto a ajudar a população. As melhorias e implantações que conseguimos, em meio a tantas adversidades, foram possíveis graças ao esforço do nosso chefe de Estado e de toda a equipe da Saúde, que estão atuantes em prol de cada cidadão”, enfatiza o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

No último mês, a Sesacre implantou o sistema de comunicação digital que passou a cobrir a região do Juruá. A tecnologia adquirida pelo governo do Estado tem melhorado a atuação dos profissionais do Samu e constitui um sistema mais seguro e integrado, com tempo-resposta reduzido e ainda sinal ampliado e permanente entre as transmissões.

Atualmente, o Samu conta com uma frota de 30 ambulâncias, sendo que dez unidades serão renovadas, assim que a licitação for concluída e os novos veículos estiverem em operação.

As ambulâncias serão distribuídas para as unidades de Saúde do Estado, incluindo o Samu, o que vai garantir assistência mais rápida à população acreana.

