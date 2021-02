Assessoria – Em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, surto de dengue e alagações, o governador Gladson Cameli decretou, em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira, 16, a instalação de um gabinete de crise, composto por diversas secretarias, órgãos e instituições do Estado.

O objetivo é monitorar, mobilizar e coordenar as atividades do serviço público, visando a adoção de medidas de enfrentamento necessárias para o controle da pandemia, assim como a minimização dos agravos causados pelos surto de dengue e pelas enchentes registradas em pelo menos oito municípios acreanos: Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Rodrigues Alves e Jordão.

O gabinete, instituído pelo Decreto Nº 8.028 será composto pelas Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres (SEASDHM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), Gabinete do Governador e Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Toda a equipe será gerenciada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Sec).

Veja o Vídeo Abaixo: Diante da situação de imigrantes, em sua grande maioria haitianos, que se instalaram na Ponte da Integração, entre o Brasil e o Peru, nas cidades de Assis Brasil e Iñapari. Cerca de 400 imigrantes se encontram na Ponte da Integração. Eles estavam em casas e abrigos da cidade e, no momento, pressionam as autoridades peruanas, para adentrar ao país.

Veja o Vídeo abaixo: O Transtorno é imenso. Centenas de haitianos fazem protesto na ponte da Integração em Assis Brasil tentando entrar no Peru, que se encontra com a Fronteira fechada. Segundo o Prefeito Jerry Correia, os mesmos já estão fazendo greve de fome. O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa.

Veja o Vídeo Abaixo: Acompanhando o nível do Rio Acre no Centro de Rio Branco, que de acordo com a medição da defesa civil, ainda no período da manhã, era de 15, 58 centímetros. Com todo este volume de água, o Rio e seus afluentes já desabriga inúmeras famílias de diferentes bairros da capital.

