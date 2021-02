Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam, no início da noite desta terça-feira, 16, dois homens e apreenderam um adolescente de 17 anos, acusados de praticarem um roubou em uma farmácia, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco.

O trio entrou na farmácia com uma arma de brinquedo, cometeu o roubo e fugiu. Na fuga, se depararam com uma viatura policial que realizava patrulhamento preventivo na região, receberam voz de parada, porém, entraram em um terreno baldio e em seguida se esconderam em uma residência.

A guarnição solicitou apoio de outras viaturas para fazer o cerco aos três suspeitos. Neste momento, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou na rede rádio que há pouco minutos havia ocorrido um roubou em uma farmácia.

Os militares intensificaram as buscas e localizaram os três autores. Eles estavam em uma residência, onde ameaçavam os proprietários. Mas logo se renderam e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o dinheiro roubado e a arma de brinquedo usada no crime.

Outras prisões

Os dois adultos haviam tentado realizar um roubo no domingo, 14 de fevereiro, na mesma farmácia, mas acabaram detidos por um policial que estava no estabelecimento e percebeu a ação dos suspeitos. Ele rendeu os dois homens e solicitou apoio de uma guarnição que os conduziu à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A mesma dupla, em 29 de maio de 2020, também foi presa por policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) com 111 trouxinhas de cocaína e 15 tabletes de skank, tipo de maconha mais potente.

