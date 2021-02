Assessoria – As ações de ajuda do governo do Estado aos atingidos pela enchente no interior do Acre chegaram nesta quarta-feira a Sena Madureira. A secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima, entregou mais de duas toneladas em cestas de alimento para famílias que estão em abrigos públicos. Foram 150 cestas, além de mil máscaras, 500 sabonetes, 60 litros de álcool em gel e 500 pares de luvas.

A entrega foi realizada no Centro de Educação Permanente (Cedup) e contou com a presença do deputado estadual Ghelen Diniz e da coordenadora do Núcleo de Educação no Iaco, Maria Irlane Diniz.

Morando na casa de parentes desde a semana passada, Cleidiane Teixeira, de 25 anos, foi uma das beneficiadas com os donativos. Moradora do Ramal Lua Cheia, ela agradeceu: “Ainda bem quem alguém se lembrou da gente. É uma ajuda que chega pra aliviar um pouco o que estamos enfrentando”.

A coordenadora do Núcleo de Educação explicou que o cadastro das famílias para receber as doações foi realizado com ajuda do Corpo de Bombeiros.

A secretária Ana Paula Lima lembrou que esse tipo de auxílio vem sendo prestado pelo Estado desde que as cheias se intensificaram. Em todos as cidades onde há famílias atingidas pelo transbordamento dos rios, houve distribuição de alimentos e outros itens, garante.

“É um momento em que precisamos estar unidos. O governador tem colocado toda estrutura das secretarias à disposição das prefeituras e nossas equipes estão todas envolvidas nesse trabalho. Já são mais de mil cestas entregues”, lembra.

Ainda em Sena Madureira, a secretária visitou o Instituto Santa Juliana, maior escola da rede estadual, onde estão abrigadas dez famílias.

Sena Madureira é o terceiro maior município do estado e registrou nesta quarta-feira mais de 400 famílias atingidas pela cheia do Iaco.

