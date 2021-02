A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) realiza nesta quinta-feira, 18, e na próxima terça-feira, 23, o curso virtual de atualização tecnológica em bovinocultura de corte, que irá capacitar e atualizar gestores e técnicos nos 22 municípios do Acre.

O Pecuária Mais Eficiente é um dos projetos do Subprograma Pecuária Diversificada, implementado pelo governo do Estado, por meio da Sepa, com recursos do Programa REDD Early Movers (REM) Acre Fase II.

Participam do curso gestores e técnicos da Sepa e da Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural do Acre (Emater).

Os profissionais atuam no projeto Pecuária Mais Eficiente, e a capacitação seria presencial, porém, devido à situação de pandemia, optou-se pela videoconferência.

De acordo com o agrônomo e chefe do Departamento de Agronegócio da Sepa, Claúdio Luiz Malveira, o curso será ministrado por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Acre (Embrapa/AC), por meio do termo de acordo de cooperação técnica (ACT) firmado entre as partes.

O curso contará ainda com um segundo módulo, previsto para o mês de março, que será voltado para o aperfeiçoamento em pecuária leiteira. Após as capacitações, os técnicos estarão aptos a implantar modelo-piloto de capacitação voltado para produtores rurais que atuam na atividade pecuária.

“Mesmo diante da pandemia, estamos nos adaptando ao cenário, afinal o agronegócio não pode parar. O governo do Estado tem se empenhado para viabilizar não só a cadeia da pecuária, como também as outras de grande importância econômica, que contribuem para a elevação do PIB do estado. Estamos unindo esforços para dar prosseguimento aos trabalhos propostos no Subprograma Pecuária Diversificada, que conta com importante apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II, por meio do Banco KfW”, destaca Claúdio Luiz Malveira.

