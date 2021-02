A cota de alerta do rio é de 11,80 metros e a de transbordo de 13 metros e por conta disso o prefeito decretou estado de emergência. Quase 100 famílias já estão em abrigos montados pela prefeitura e este ano com todo um diferencial e cuidados redobrados por conta da COVID-19

Ao invés de construir abrigos improvisados em Ginásios esportivos, a prefeitura está levando as famílias para as escolas públicas, que oferecem maior segurança e dispõe de melhor estrutura para acolhimento dos mesmos. Na triagem, todos são testados para COVID-19, os que acusar positivo, são separados em um único local, sendo acompanhados com equipe médica e recebendo toda medicação necessária.

Cada família se aloja em uma sala de aula, o que garante muito mais espaço do que em um box de lona em um ginásio quente e sem estrutura mínima.

Ouça áudio:

A dedicação do prefeito Zequinha Lima e sua equipe, rendeu muitos elogios nas redes sócias, mas um em especial chamou atenção. Na manhã desta quarta-feira (17), uma mulher que está com a família em um abrigo não poupou elogios para a estrutura montada e a maneira com que estão sendo acolhidos pela administração.

A mulher é questionada sobre sua situação e diz que estão bem alojados, sendo cuidados e tendo todo acompanhamento possível.

O prefeito Zequinha Lima disse a uma emissora local, que a previsão é que o rio atinja a cota histórica registrada em 2017, quando chegou marcou 14,20 metros. Antes dessa, a segunda grande cheia registrada na cidade foi em 1995, com a marca de 14,18 metros. O prefeito afirmou que faz contato constante com o governador Gladson Cameli e que já pediu ajuda da bancada federal do Acre.

