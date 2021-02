O Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes acompanhado do vice Professor Soares, José Ronaldo Secretário de Agricultura e o Diretor de produção Galvão, foram visitar na tarde dessa segunda dia 15, a granja de Suínos Bela Flor.

Atendendo um convite do Sr. Lincon gerente administrativo da granja, Sérgio Lopes foi conhecer de perto um dos maiores investimento que já está gerando emprego e renda para o município com a criação de suínos.

A granja Bela Flor está instalada no km 06 da Br 317, e hoje armazena cerca de mil suínos por ciclo gerando renda e empregos de forma direta e indireta. “Estamos investindo por acreditar no potencial de Epitaciolândia, hoje temos condições de engordar cerca de mil suínos por ciclo, más ainda esse ano com a inauguração do 2º galpão vamos dobrar nossa produção e com isso contribuir com crescimento desse município ofertando proteína animal de qualidade gerando emprego e renda;” destacou o Sr. Lincon gerente Administrativo.

Para o Secretário de Agricultura José Ronaldo, são iniciativas como essa que fortalece nossa economia. “temos de apoiar todo tipo de investimento que traga renda e gere empregos, e essa granja sem sobras de duvidas vai gerar emprego e renda e vem como uma alternativa para nossa região.” Ressaltou o secretário.

Para o prefeito Sérgio Lopes a sua gestão vai apoiar e buscar iniciativas como essa. “Hoje o município de Epitaciolândia já é o maior produtor de suínos da regional do Alto Acre, e logo seremos referência para o estado todo, por isso vamos apoiar aos empresários que queiram investir em nossa região, pois vai gerar empregos e renda para nossa cidade.” Destacou Lopes.

Veja o Vídeo Abaixo: Ruslan Sena é um jovem cruzeirense, de 31 anos, que foi acometido pela Covid-19 duas vezes. De acordo com seu relato, na primeira vez em que contraiu a doença não desenvolveu o estado grave da doença, porém em janeiro deste ano após ser reinfectado, ele achou que não sobreviveria, porém Deus foi maior na vida dele e restabeleceu a saúde deste jovem que agora aguarda ansioso a chegada no novo bebê do casal.

Veja o Vídeo abaixo: O Transtorno é imenso. Centenas de haitianos fazem protesto na ponte da Integração em Assis Brasil tentando entrar no Peru, que se encontra com a Fronteira fechada. Segundo o Prefeito Jerry Correia, os mesmos já estão fazendo greve de fome. O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa.

Veja o Vídeo Abaixo: Em Rodrigues Alves, a comunidade Paraná dos Mouras, considerada a maior comunidade rural, pela quantidade de famílias e de maior produção, foi a 1ª a ser atingida pelo grande volume das águas do afluentes do rio, a comunidade fica localizada às margens do rio e por esse motivo acaba sendo um dos 1ª locais a serem atingidos. Outro município atingido pela cheia dos rios é Sena Madureira que vem enfrentando grandes problemas com relação ao volume das águas do rio Iaco que transbordou. Já no município de Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e pelo menos dois bairros já foram atingidos.

