Servidor público teria tentado entrar no Complexo Prisional de Rio Branco com maconha e pasta base de cocaína em sacola – Foto: Rede Amazônica Acre

A Justiça do Acre inocentou o policial penal Ademir Vasconcelos, preso em maio de 2020 ao tentar entrar no Complexo Prisional de Rio Branco com entorpecentes dentro de uma sacola, de tráfico de drogas. A informação foi confirmada pela defesa do servidor público. Com Informação G1 Acre

Vasconcelos teria entrado no presídio com uma sacola contendo 50g de maconha e 50g de pasta base de cocaína.

A reportagem não conseguiu contato com o servidor público. O caso foi julgado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco no último dia 8.

Além de Vasconcelos, no dia do flagrante, também foi autuado pelo crime o detento Giovanio da Silva Melo, que cumpria pena no pavilhão D da unidade. Ele que teria pegado a sacola com a droga. Melo foi condenado a sete anos e sete meses de prisão em regime fechado pelo crime.

O advogado Sanderson Moura, que defende o servidor público, disse que a Justiça não achou provas contra o policial penal. “Ele já foi solto. A Justiça entendeu que não teve elementos para condená-lo”, resumiu.

Flagrante

Na época do flagrante, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou, em nota, que o setor de Inteligência da unidade levantou informações de que o policial entraria com o entorpecente que seria destinado ao pavilhão D da unidade prisional.

A partir desta informação, a Inteligência ficou monitorando a entrada do servidor, que entrou, se dirigiu ao pavilhão D e deixou a sacola dentro de uma lixeira. Tempo depois, um preso se dirigiu ao local e recolheu a sacola com o entorpecente, quando foi feito o flagrante. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do detento.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Ruslan Sena é um jovem cruzeirense, de 31 anos, que foi acometido pela Covid-19 duas vezes. De acordo com seu relato, na primeira vez em que contraiu a doença não desenvolveu o estado grave da doença, porém em janeiro deste ano após ser reinfectado, ele achou que não sobreviveria, porém Deus foi maior na vida dele e restabeleceu a saúde deste jovem que agora aguarda ansioso a chegada no novo bebê do casal.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo abaixo: O Transtorno é imenso. Centenas de haitianos fazem protesto na ponte da Integração em Assis Brasil tentando entrar no Peru, que se encontra com a Fronteira fechada. Segundo o Prefeito Jerry Correia, os mesmos já estão fazendo greve de fome. O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Em Rodrigues Alves, a comunidade Paraná dos Mouras, considerada a maior comunidade rural, pela quantidade de famílias e de maior produção, foi a 1ª a ser atingida pelo grande volume das águas do afluentes do rio, a comunidade fica localizada às margens do rio e por esse motivo acaba sendo um dos 1ª locais a serem atingidos. Outro município atingido pela cheia dos rios é Sena Madureira que vem enfrentando grandes problemas com relação ao volume das águas do rio Iaco que transbordou. Já no município de Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e pelo menos dois bairros já foram atingidos.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.