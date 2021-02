O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), está entregando as últimas unidades das 3.450 cestas básicas destinadas a comunidades indígenas em todo o Acre. Somente nesta terça-feira, 16, mais de seis toneladas foram entregues aos indígenas do Alto Rio Purus. A medida emergencial chega em momento apropriado, pois, além da situação de pandemia, a região está com vários pontos alagados.

Foram investidos aproximadamente R$ 700 mil em 3.450 cestas básicas, totalizando 75 toneladas de alimentos. O trabalho de entrega se iniciou no mês de outubro de 2020.

O recurso não reembolsável é proveniente do Programa REM (REDD Early Movers – em português: REDD+ para pioneiros), uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Sema, com a República Federal da Alemanha e o Reino Unido, por meio do KfW (Banco de Desenvolvimento da Alemanha). A verba é recebida como pagamento por resultados da Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD+).

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, destacou que a ajuda chega num momento crítico, dada a situação de inundação em vários municípios. “A estratégia adotada é uma medida emergencial motivada pela pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou novo coronavírus, que também afetou as comunidades indígenas do Acre. E sabemos que com a situação de alagação as necessidades aumentam”.

A liderança indígena, presidente da Organização dos Povos Indígenas Huni Kuin do Alto Rio Purus, Raimundo Sampaio Pinheiro Kaxinawá, agradeceu a ajuda do governo. “Estamos procurando cumprir todos os protocolos sanitários para conter o avanço da Covid. Nessa segunda onda da pandemia, estamos bem protegidos e pretendemos permanecer assim. Essa ajuda chega em boa hora”.

O secretário da pasta indígena do município de Santa Rosa do Purus, Edileuso Salomão Kaxinawá também agradeceu pelo apoio.

A logística de entrega das cestas básicas vem sendo articulada pela Sema, em parceria com a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) e conta com monitoramento e apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

