Rio Branco enfrenta a pior situação no sistema de saúde dos últimos tempos, com enchentes, maior número de infectados pela Covid-19, casos de Dengue explodindo e a secretaria de saúde se dar ao luxo de fechar as unidades básicas por três dias, ou melhor, cinco; quando se conta o sábado e domingo.

Com fechamento dos postos, as UPAS ficaram abarrotadas de pacientes, estes misturados com todo tipo de sintomas. Os vereadores pouco se manifestaram, apenas Michelle Melo (PDT) fez críticas em sua rede social e denunciou o absurdo cometido pela prefeitura.

Pelas redes sociais, foi possível perceber a indignação da população e também de servidores das UPAS, que reclamaram o porquê de em tempos como este, as UBS estarem fechadas e assim sobrecarregando o atendimento de média complexidade.

Depois de muita pressão, o secretário municipal de saúde Frank Lima, gravou um vídeo e anunciou abertura somente da Policlínica Barral y Barral, para atender exclusivamente pessoas com sintomas de dengue.

Bocalom inicia administração recebendo enxurradas de críticas, essas de tudo que é lado e sua equipe pelo visto não tem ajudado muito a achar o caminho do acerto.