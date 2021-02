Com o objetivo de tornar o seu mandato ainda mais democrático e participativo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo lançou nesta terça-feira (16) o Gabinete Virtual.

O novo projeto permite que todos os cidadãos acreanos enviem sugestões de projetos de lei que beneficiem a população e reivindicações por meio do WhatsApp – demandas estas que serão apreciadas e desdobradas pelo político, posteriormente.

A ideia de unir o trabalho legislativo à opinião pública por meio dos recursos tecnológicos, nasce de uma forma satisfatória na ocasião em que o contato físico deve ser evitado, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Para o deputado, as necessidades da população precisam ser escutadas e devem receber a atenção dos que foram eleitos para lutar pelo crescimento do Estado e pelo bem estar de todos.

“O Gabinete Virtual me aproxima de quem eu preciso escutar todos os dias, de quem pauta o meu trabalho, mesmo em um momento em que as relações estão se dando de uma outra forma. Aproveitando que temos à nossa disposição os recursos tecnológicos, vamos utilizá-los para o benefício de todos. Eu quero a contribuição da população, pois o meu mandato é do povo. Enviem as sugestões, as reivindicações e nós iremos trabalhar a partir de cada uma delas”, comentou.

Os interessados podem acessar o Gabinete Virtual de uma forma muito simples. Basta enviar a demanda no (68) 99941-2711.

“Venha comigo neste projeto e me dê a sua contribuição”, salientou o político.

Finalizando, Longo esclareceu que o canal não é para tratar de interesses particulares, mas sim comunitários, ou seja, que beneficiem a coletividade.

