A meta do governo é vacinar 5 milhões de pessoas em maior risco até 30 de março e outros 10 milhões até 30 de junho. Do G1 Rio

“Nosso país tem muita experiência em relação à vacinação, pois todos os anos vacinamos gripe com as mesmas características desse processo”, lembrou María Trinidad Fraga, uma enfermeira de 26 anos, chefe do posto de vacinação do Estádio Municipal de Comuna de las Condes, no leste de Santiago.

Escolas, estádios, academias e centros de atenção primária estão sendo usados para realizar o processo de vacinação, que começou no Chile com profissionais de saúde em 24 de dezembro e para a população em 3 de fevereiro.

O Chile começou a vacinar seus professores escolares contra o coronavírus na segunda-feira (15), com o objetivo de retomar as aulas presenciais em março.

Professores aguardam para receber dose da CoronaVac em centro de vacinação em Santiago, no Chile, no dia 15 de fevereiro — Foto: Martin Bernetti/AFP

