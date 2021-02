Assessoria – Domingo de Carnaval, outrora as ruas estavam tomadas pelos bloquinhos e seus foliões. No entanto, a pandemia da Covid-19 mudou o cenário, e a realidade se faz outra. Neste dia 14 de fevereiro, equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) – alguns servidores da sede do órgão, outros de suas casas ou de outras agendas – reuniram-se para alinhar estratégias de enfrentamento ao coronavírus no estado.

Participaram da reunião o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, e a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano, além da Coordenação do Juruá e os técnicos que estão em visita à região, técnicos e diretores de administração, diretoria jurídica, técnicos de contratos assistenciais e equipe de planejamento estratégico.

De acordo com a diretora de Administração, Muana Araújo, “todos estão empenhados no mapeamento e elaboração de estratégias, além da ampliação de leitos, pensando sempre na cobertura de todas as regiões do estado”.

A cena é comum desde janeiro de 2020 e fruto de trabalho árduo. Recentemente o governo anunciou a abertura de mais 20 leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) em Rio Branco e mais dez em Cruzeiro do Sul, que atende cerca de seis municípios da região do Juruá.

“Nossas equipes, com total apoio e incentivo do governador Gladson Cameli, estão fazendo o possível para combater o coronavírus. Estamos sempre trabalhando para dar assistência aos acreanos”, destacou o secretário Alysson Bestene.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Ruslan Sena é um jovem cruzeirense, de 31 anos, que foi acometido pela Covid-19 duas vezes. De acordo com seu relato, na primeira vez em que contraiu a doença não desenvolveu o estado grave da doença, porém em janeiro deste ano após ser reinfectado, ele achou que não sobreviveria, porém Deus foi maior na vida dele e restabeleceu a saúde deste jovem que agora aguarda ansioso a chegada no novo bebê do casal.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo abaixo: O Transtorno é imenso. Centenas de haitianos fazem protesto na ponte da Integração em Assis Brasil tentando entrar no Peru, que se encontra com a Fronteira fechada. Segundo o Prefeito Jerry Correia, os mesmos já estão fazendo greve de fome. O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Em Rodrigues Alves, a comunidade Paraná dos Mouras, considerada a maior comunidade rural, pela quantidade de famílias e de maior produção, foi a 1ª a ser atingida pelo grande volume das águas do afluentes do rio, a comunidade fica localizada às margens do rio e por esse motivo acaba sendo um dos 1ª locais a serem atingidos. Outro município atingido pela cheia dos rios é Sena Madureira que vem enfrentando grandes problemas com relação ao volume das águas do rio Iaco que transbordou. Já no município de Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e pelo menos dois bairros já foram atingidos.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.