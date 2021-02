O prefeito Zequinha e o vice Henrique, viram de perto os estragos causados pela cheia do Rio Liberdade – Fotos: Assecom

O prefeito Zequinha Lima e o vice prefeito Henrique Afonso visitaram na tarde de domingo,14, as famílias atingidas pela cheia do Rio Liberdade, na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

O morador Raimundo da Costa contou que a enchente se apresentou de forma repentina, não sendo possível tirar a tempo todos os bens de dentro de casa. A principal perca foi na produção de farinha.

“Foi muito difícil porque começou encher a noite, e não dormimos nenhum minuto. Tivemos um prejuízo muito grande porque perdemos toda nossa produção de farinha. Agora é começar do zero. Agradeço muito a visita do nosso prefeito, porque nunca nenhum outro veio tão rápido ver de perto nossa situação”, contou.

A subprefeita da localidade Maria Renilda, a Branca, destacou o apoio recebido da gestão municipal neste momento de emergência.

“O mais importante é ter o apoio da prefeitura neste momento tão difícil que a comunidade está passando. Muitos já saíram das casas, outros vamos precisar tirar. Só agradecemos a presença do prefeito aqui”, agradeceu.

Em diálogo com as lideranças e demais moradores, sobre a solução e acolhimento dos afetados – Foto: Assecom

O vice-prefeito Henrique Afonso destacou que é necessário dar a resposta correta e necessária para todas as famílias atingidas pelos rios de Cruzeiro do Sul.

“Estou acompanhando com muita preocupação, temos que superar e dar a resposta no momento correto. A previsão é de uma grande cheia , e desde janeiro estamos com o plano de contingência preparado, com a defesa civil trabalhando e o Zequinha e eu estamos andando nos lugares mais críticos, levando nossa solidariedade, nossa presença e a resposta que nossa população precisa nesse momento”, enfatizou o vice.

Para o prefeito Zequinha Lima, o poder público precisa está atento e próximo das famílias que mais precisam, por isso a Defesa Civil e todas as equipes da prefeitura estão preparadas, e seguindo um plano de contingência, montado desde o início do ano.

O Prefeito enfatizou que neste momento, que a cidade passa também pelo enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, as ações requerem muito cuidado e a forma certa de serem empregadas.

“Esses são nossos desafios, acompanhar de perto os problemas das comunidades e estar perto das pessoas. Estamos enfrentando uma cheia grande no Rio Liberdade. A Branca, a subprefeita é nossa referência e tem nos informado de tudo, e o poder público está aqui sendo solidário. Estamos vigilantes com toda equipe para dar o apoio necessário e fazer as retiradas de famílias que precisarem”, destacou o prefeito.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Ruslan Sena é um jovem cruzeirense, de 31 anos, que foi acometido pela Covid-19 duas vezes. De acordo com seu relato, na primeira vez em que contraiu a doença não desenvolveu o estado grave da doença, porém em janeiro deste ano após ser reinfectado, ele achou que não sobreviveria, porém Deus foi maior na vida dele e restabeleceu a saúde deste jovem que agora aguarda ansioso a chegada no novo bebê do casal.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo abaixo: O Transtorno é imenso. Centenas de haitianos fazem protesto na ponte da Integração em Assis Brasil tentando entrar no Peru, que se encontra com a Fronteira fechada. Segundo o Prefeito Jerry Correia, os mesmos já estão fazendo greve de fome. O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Em Rodrigues Alves, a comunidade Paraná dos Mouras, considerada a maior comunidade rural, pela quantidade de famílias e de maior produção, foi a 1ª a ser atingida pelo grande volume das águas do afluentes do rio, a comunidade fica localizada às margens do rio e por esse motivo acaba sendo um dos 1ª locais a serem atingidos. Outro município atingido pela cheia dos rios é Sena Madureira que vem enfrentando grandes problemas com relação ao volume das águas do rio Iaco que transbordou. Já no município de Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e pelo menos dois bairros já foram atingidos.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.