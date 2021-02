O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) informa que até a próxima quarta-feira, 17, os atendimentos aos consumidores serão feitos exclusivamente, pelo contato de WhatsApp: 3223-7000, das 7h30 às13h30 ou pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br e site: www.consumidor.gov.br .

Para formalizar uma reclamação via e-mail, o consumidor deverá enviar um relato do fato ocorrido e anexar documentos ou printscreen das imagens de contrato, nota fiscal, número de protocolo, ordem de serviço e pedido de compra, entre outras comprovações.

“Na descrição feita para o nosso e-mail, o consumidor também pode informar o nome do estabelecimento comercial, assim como a sua localização ou ponto de referência, para se chegar ao endereço do fornecedor reclamado.

Caso prefira, o consumidor pode fazer a sua denúncia de forma anônima”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Os consumidores residentes no Vale do Juruá poderão receber orientações e efetivar reclamações ou denúncias por meio do Núcleo do Procon em Cruzeiro do Sul, enviando um e-mail para o endereço eletrônico: procon.cruzeirodosul@ac.gov.br ou por mensagem de WhatsApp, para o número 3322-1330, das 7h30 às 13h30.

“Outra forma de que os consumidores podem solucionar as suas demandas é pelo site: www.consumidor.gov.br . Nessa plataforma, estão cadastradas mais 800 empresas, como bancos, empresas aéreas e grandes lojas, entre outras, onde os consumidores poderão registrar suas reclamações e obter uma solução para o caso, no prazo máximo de dez dias”, informa Alana Albuquerque.

Os canais telefônicos fixos, tanto do Procon/AC, quanto dos guichês da autarquia na Central de Atendimentos (OCA) em Rio Branco, retornarão às suas atividades normais, na quinta-feira, 18.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Ruslan Sena é um jovem cruzeirense, de 31 anos, que foi acometido pela Covid-19 duas vezes. De acordo com seu relato, na primeira vez em que contraiu a doença não desenvolveu o estado grave da doença, porém em janeiro deste ano após ser reinfectado, ele achou que não sobreviveria, porém Deus foi maior na vida dele e restabeleceu a saúde deste jovem que agora aguarda ansioso a chegada no novo bebê do casal.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo abaixo: O Transtorno é imenso. Centenas de haitianos fazem protesto na ponte da Integração em Assis Brasil tentando entrar no Peru, que se encontra com a Fronteira fechada. Segundo o Prefeito Jerry Correia, os mesmos já estão fazendo greve de fome. O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Em Rodrigues Alves, a comunidade Paraná dos Mouras, considerada a maior comunidade rural, pela quantidade de famílias e de maior produção, foi a 1ª a ser atingida pelo grande volume das águas do afluentes do rio, a comunidade fica localizada às margens do rio e por esse motivo acaba sendo um dos 1ª locais a serem atingidos. Outro município atingido pela cheia dos rios é Sena Madureira que vem enfrentando grandes problemas com relação ao volume das águas do rio Iaco que transbordou. Já no município de Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e pelo menos dois bairros já foram atingidos.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.