Agentes do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam, na tarde deste domingo, 14, mais de meio quilo de drogas. O entorpecente estava em uma residência no bairro Preventório.

Os militares realizavam patrulhamento quando avistaram um homem em atitude suspeita. Os PMs tentaram abordá-lo, mas ele empreendeu fuga, entrou em uma residência e saiu rápido pela porta dos fundos, não sendo possível alcançá-lo.

A guarnição averiguou a casa que o suspeito havia entrado e foi possível localizar drogas em cima de uma mesa. Havia 0,518 kg de maconha, duas pedras de crack, pesando aproximadamente 0,165 kg, duas munições calibre .38 e diversos materiais usados na preparação e embalagem de drogas para venda.

Foram apreendidos, ainda, uma TV, um vídeo game, uma caixinha de som e um par de tênis. Todo material foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Ruslan Sena é um jovem cruzeirense, de 31 anos, que foi acometido pela Covid-19 duas vezes. De acordo com seu relato, na primeira vez em que contraiu a doença não desenvolveu o estado grave da doença, porém em janeiro deste ano após ser reinfectado, ele achou que não sobreviveria, porém Deus foi maior na vida dele e restabeleceu a saúde deste jovem que agora aguarda ansioso a chegada no novo bebê do casal.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo abaixo: O Transtorno é imenso. Centenas de haitianos fazem protesto na ponte da Integração em Assis Brasil tentando entrar no Peru, que se encontra com a Fronteira fechada. Segundo o Prefeito Jerry Correia, os mesmos já estão fazendo greve de fome. O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Em Rodrigues Alves, a comunidade Paraná dos Mouras, considerada a maior comunidade rural, pela quantidade de famílias e de maior produção, foi a 1ª a ser atingida pelo grande volume das águas do afluentes do rio, a comunidade fica localizada às margens do rio e por esse motivo acaba sendo um dos 1ª locais a serem atingidos. Outro município atingido pela cheia dos rios é Sena Madureira que vem enfrentando grandes problemas com relação ao volume das águas do rio Iaco que transbordou. Já no município de Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e pelo menos dois bairros já foram atingidos.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.