A deputada acreana cobrou posição do governo Brasileiro – Foto: Assecom

Por Macson Alves – A Deputada Federal Perpétua Almeida (PcdoB), utilizou suas redes sociais na noite desta Segunda-feira (15), para cobrar do Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um posicionamento do Governo Federal diante do impasse de um grupo de pelo menos 400 imigrantes que estão acampados desde a manhã de Domingo (14), na ponte da Integração, em Assis Brasil, no interior do Acre. A Polícia Peruana montou um bloqueio do outro lado do Rio Acre para impedir a saída dos imigrantes.

Depois de iniciado o movimento pela travessia da ponte, novos grupos de imigrantes começaram a chegar a Assis Brasil. Eles são de várias nacionalidades, na maioria haitianos, mas também há muitos de países africanos, informou a Secretaria de Assistência Social em Assis Brasil.

“Atenção, ministro das Relações Exteriores, Senhor Ernesto Araújo, na cidade de Assis Brasil, no Acre, com 7.500 habitantes, fronteira com o Peru, tem mais de 400 haitianos tentando atravessar a fronteira para seguir viagem e não conseguem. O que o Senhor está fazendo para resolver a situação?”, questionou a líder do PcdoB na Câmara Federal em suas redes sociais.

