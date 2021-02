Família de idoso com câncer implora por vaga em hospital para tratamento em Rio Branco

A família do senhor Adalberto Gomes de Oliveira, de 66 anos, que luta contra um câncer nos rins, implora por uma vaga para tratamento especializado dele no Hospital do Câncer do Acre (Unacon). Do G1 Acre.

A gerente geral da unidade confirmou a falta de leitos. Segundo ela, tem sido recorrente a alta demanda. O Unacon tem 16 leitos dentro da Fundação Hospitalar e nos últimos eles têm ficado lotados.

Para internação, usamos 16 leitos da enfermaria da Fundação Hospitalar, não temos autonomia nenhuma para abrir mais leitos. A gente fica sem vagas. Às vezes o Samu regula e como nossa emergência está lotada, o paciente é levado para outra unidade. Mas, é bem complicado, porque não temos autonomia de ampliar esses leitos”, explica.

Segundo o filho do idoso, Alcides Aguiar de Oliveira, o pai está internado desde sexta-feira (12) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco e os médicos informaram que o quadro dele é grave. Por isso, a família tenta a transferência do idoso para o hospital especializado, para receber o tratamento mais adequado.

No entanto, a informação repassada aos parentes é de que não há vagas no Unacon, nem de leitos de enfermaria e nem de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O filho diz que a família tenta incansavelmente essa vaga porque, só assim, acredita que Oliveira pode ter uma chance.

O idoso descobriu o câncer há cerca de nove meses e de lá para cá faz o tratamento. Segundo o filho, há pouco tempo depois foi descoberta metástase no pulmão e ele já tinha chegado a ser internado no Unacon. Oliveira chegou a fazer nove testes de Covid-19, mas todos deram negativo.

“O médico falou que lá, ele não vai aguentar, porque eles não têm todos os procedimentos para aliviar. Ele está sentindo muita falta de ar, e nem o oxigênio está dando conta. O quadro dele é gravíssimo, está sofrendo muito lá. Eles ficam dizendo que não tem leitos, que está tudo cheio. A gente se desespera, minha mãe também é doente, está nervosa. Estamos sem saber o que fazer, de mãos atadas. E tem muita gente nessa mesma situação”, reclama o filho.

