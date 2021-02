A cidade de Assis Brasil de apenas 7.534 habitantes é a passagem dos que entram no Peru por essa região do Brasil, mas não dispõe de estrutura nem logística para abrigar as centenas de pessoas que chegam e se deparam com a fronteira fechada.

Com a crise sanitária do Coronavírus, o Peru fechou o acesso e ninguém passa do lado Brasileiro para o país vizinho. O Transtorno é imenso, pois milhares de haitianos que chegaram no Brasil logo após o grande terremoto de 2010 que devastou o Haiti fez com que os imigrantes viessem para o Brasil por meio da fronteira aberta em Assis Brasil e a partir do Acre se espalharam por outros estados em busca de emprego, mas nos últimos anos a crise transformou seus sonhos de uma vida melhor em pesadelo e agora amargam o desemprego e a falta de oportunidade.

O Exército peruano fez barreira na ponte da Integração e ninguém atravessa, com isso centenas de haitianos e senegaleses se aglomeram em abrigos municipais, hotéis e até na beira das ruas, pois na cidade já não cabe mais ninguém.

O prefeito Jerry Correia pediu socorro ao governo do estado e ao governo federal, pois os casos de COVID-19 aumentaram na cidade e o risco de um caos sanitário é grande. Além disso, ele reclama da ausência de instituições federais que possam dialogar com autoridades peruanas e assim achar uma saída para o problema.

“Nós não sabemos mais o que fazer, aqui a cidade é pequena e não temos estrutura para manter toda essa logística. Eles querem retornar para outros países, mas a fronteira está fechada, agora faze greve de fome e a situação tende a piorar, o que posso fazer é pedir urgentemente a presença das autoridades brasileiras aqui”, desabafou Jerry Correia.

Os 400 estrangeiros continuam na ponte da integração e fazem manifesto para tentar entrar no Peru. Até o momento nenhuma autoridade do Itamaraty se manifestou sobre o caso.

