Zequinha Lima e Henrique Afonso visitando áreas alagadas. Foto: Assecom

Na manhã deste domingo, 14, o prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso realizaram vistoria, junto com a Defesa Civil, nas áreas atingidas pelo Rio Juruá após a elevação das águas.

O manancial registra a marca de 13,10 metros, estando 10 centímetros acima da cota de transbordamento. Ainda não foi necessária a retirada de nenhuma família das residências.

Outras equipes da Defesa Civil e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizam acompanhamento e visita na Vila Liberdade e Santa Rosa, onde famílias foram atingidas com o transbordamento repentino do igarapé e do rio das localidades. Na Vila Lagoinha o nível da água também já apresenta elevação, e recebe o monitoramento neste domingo.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou que o município está realizando constante acompanhamento da área. Com base no monitoramento meteorológico e chuvas registradas nas cabeceiras é esperada uma nova cheia no Rio Juruá.

“Começamos o ano com uma cheia do Rio Juruá, e já estávamos esperando uma nova elevação, por isso temos acompanhado diariamente e deixado nossas equipes atentas e de prontidão para agir assim que necessário. Nossa prioridade nesse momento é apoiar as famílias que necessitam da nossa ajuda, com a remoção e com a assistência necessária, diante do sofrimento que passam”, enfatizou o prefeito Zequinha Lima.

