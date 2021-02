Eudimir Bezerra e o prefeito Cesar Andrade. Fotos: Assecom

O prefeito mostrou preocupação com a velocidade com que as águas estão invadindo os igarapés e já chegando em áreas de residências, por isso traçou um plano de contingência para atender caso seja necessário. O Coordenador da Defesa Civil estadual Eudemir Bezerra, está na cidade de Porto Walter e veio somar esforços com a equipe municipal e planejar ações emergenciais.

“Agora a pouco recebi o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente coronel Eudemir Bezerra, e sua equipe que irão se somar aos esforços e as ações que já estamos realizando.

Os moradores do Alto e Baixo Juruá, e aqueles que residem em pontos alagadiços estão sendo monitorados 24 horas. A Prefeitura está disponibilizando lugar seguro e o apoio que for necessário a estas pessoas’, desatacou César Andrade.

O prefeito deixou uma mensagem de otimismo as famílias que se encontram aflitas, dizendo que estará pronto para ajudar na hora que for necessário.

“É gratificante poder oferecer as respostas necessárias as famílias que precisam. Teremos muito trabalho, mais teremos mais disposição para ajudar a quem precisar. Contem comigo”. Finalizou o prefeito.

Secretariado em planejamento de contingência. Foto: Assecom

Outro município atingido pela cheia dos rios é Sena Madureira que vem enfrentando grandes problemas com relação ao volume das águas do rio Iaco que transbordou. Já no município de Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e pelo menos dois bairros já foram atingidos.

