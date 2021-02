Preocupados com as cheias do Rio Juruá que já atingem dezenas de moradores do município, o Prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo ficaram de prontidão durante todo o dia de hoje (Domingo, 14), vistoriando, acompanhando e determinando as ações emergenciais de socorro as famílias atingidas. Reuniões com Secretários e com o Chefe da Defesa Civil Estadual Tenente-Coronel Eudemir Bezerra, e com membros da Defesa Civil Municipal marcaram o dia de hoje.