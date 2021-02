Assessoria – O carnaval é uma das comemorações mais expressivas da cultura brasileira. Entretanto, em meio a uma pandemia, é necessário que a população tenha atenção redobrada quanto aos cuidados de prevenção à Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus.

Por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) pede que os acreanos evitem aglomerações no período do carnaval, que começaria neste final de semana, se estendendo até quarta-feira, 17, se as festas estivessem autorizadas.

“Pedimos que a população se sensibilize e entenda que o coronavírus se espalha de maneira rápida e faz vítimas todos os dias. Nós trabalhamos incansavelmente para que todas as pessoas que procurem o serviço de saúde pública do Acre tenham o atendimento necessário, assegurando que o mínimo de vidas sejam perdidas”, destaca a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano.

Os esforços para o enfrentamento e combate da doença pelo governo do Acre não param. Todos os dias, profissionais de toda a estrutura governamental trabalham para prestar assistência e conter a pandemia.

”A nossa luta contra o novo coronavírus envolve todos os órgãos e secretarias. É uma luta de todos em prol dos acreanos, mas precisamos do apoio da sociedade para que nossos esforços serem efetivados”, salienta Paula Mariano.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora de Brasileia, Neiva Badotti, falou ao plantão 3 de Julho Notícias que esteve na capital Rio Branco, reunida com a coordenação do SAMU para tratar sobre a retirada da ambulâncias da região do Alto Acre que seriam centralizadas apenas em Rio Branco, a parlamentar cita também a situação da epidemia de dengue no município e sobre o aumento do coronavírus. Exercendo seu papel de vereadora, foi na Capital saber da real situação.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.