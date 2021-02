Ruas de Tarauacá também estão alagadas pelas águas do rio neste sábado (13) — Foto: Asscom/Defesa Civil Municipal

O Rio Iaco em Sena Madureira, interior do Acre, transbordou nessa sexta-feira (12) e já atinge mais de 100 moradores. Desse total, 11 famílias estão em um abrigo da cidade e outras 11 em casa de parentes. Neste sábado (13), o manancial marcou 15,48 metros ao meio-dia, 28 centímetros a mais da cota de transbordo, que é 15,20 metros. Do G1 Acre.

Os desabrigados estão instalados no Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa. O Corpo de Bombeiros do Acre já prepara uma quadra esportiva para receber mais moradores. Equipes estão nos bairros atendendo mais cinco chamados de retirada de famílias.

Com isso, até o final do dia, o número de famílias desabrigadas deve chegar a 16. Essas devem ser levadas para a quadra de esportes.

Os bairros afetados no município são: Pista; Cohab; Vila Militar; Bom Sucesso; Vitória; Cidade Nova; Centro. “Ainda está chovendo aqui hoje [sábado, 13]. Temos três equipes retirando mais famílias, com a previsão de chuva mais famílias devem sair. Está chovendo muito agora aqui”, contou o chefe das operações da enchente, sargento Antônio Carlos Queiroz.

Rio Tarauacá

Em Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome da cidade também transbordou e dois bairros estão alagados. O manancial ultrapassou a cota de transbordo, que é 9,50 metros, nessa sexta-feira (12) e neste sábado (13) já marca 10,45 metros.

Os bairros da Praia e Triângulo são os primeiros afetados. Alguma regiões às margens da BR-364 também foram atingidas, mas ainda não há famílias desabrigadas e nem desalojadas.

A coordenação da Defesa Civil Municipal disse que monitora a situação e já preparou duas escolas para abrigar moradores afetados. Além disso, há dois caminhões e equipes prontas para qualquer emergência.

Famílias foram retiradas de bairros pelo Corpo de Bombeiros de Sena Madureira — Foto: Asscom/Corpo de Bombeiros do Acre

