Assessoria – O Prefeito Zequinha Lima, acompanhado da Secretária Municipal de Assistência Social Delcimar Leite e da primeira Dama Maria de Lurdes, visitou na manhã deste sábado,13, as famílias atingidas com o transbordamento do Igarapé da Vila Santa Rosa. Pelo menos seis casas foram alcançadas pela água, sendo necessária a remoção das pessoas e móveis. Com a rápida elevação do igarapé, a ponte que dá acesso a vila também apresentou problemas estruturais, com rompimento de parte da cabeceira.

Desde o momento do transbordamento, na noite de sexta-feira, 12, a Secretaria Municipal de Assistência Social entrou em ação, proporcionando todo apoio necessário às famílias desabrigadas, com remoção, entrega de cestas básicas e prestando os cuidados necessários.

Dona Iraci Gomes de Azevedo mora na Vila Santa Rosa há mais de 40 anos. Ela conta que há muito tempo o rio não transbordava com essa intensidade e de forma tão repentina.

“Foi muito difícil, porque a água subiu muito rápido. Ontem recebemos o apoio da assistência social, hoje o prefeito já veio pessoalmente saber como a gente estava. Estamos recebendo muito apoio, e estamos bem. Muito obrigada por estarem nos ajudando”, contou.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou que as secretarias municipais estão atentas para uma possível cheia do Rio Juruá, que já apresenta um forte índice de elevação. A equipe da Defesa Civil está realizando levantamento e visita in loco também na Vila Liberdade, onde o rio já começou a transbordar e desabrigar famílias. Todas as equipes estão de prontidão para agir, de acordo com a elevação das águas, seguindo o planejamento montado na sala de situação.

“Estamos com todo plano montado, a sala de situação já foi acionada, e estamos prontos para agir conforme a necessidade de remoção das famílias. Estamos aqui para dar todo suporte e ajudar nesse momento tão difícil”, destacou o prefeito.

