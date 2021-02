Sinalização ajuda a manter o trânsito organizado e seguro Foto: Cedida.

Assessoria – O convênio entre o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans) possibilita o trabalho de revitalização da sinalização viária. Neste mês fevereiro foi retomada a ação em pontos estratégicos da cidade.

Para o secretário de Transporte e Trânsito do munícipio, Francisco Fábio Correia, essa é uma ação contínua e tem o intuito de priorizar a melhor orientação para os motoristas e pedestres. A parceria possibilitou durante os meses de novembro e dezembro de 2020, a revitalização de aproximadamente 3.700 m² de sinalização horizontal de trânsito, segundo informou o secretário.

A ação é importante, pois a sinalização informa e orienta os condutores, pedestres e ciclistas, tornando o trânsito mais organizado e seguro.

“Foram escolhidos os pontos de maior fluxo: Unidades de Saúde em decorrência da demanda gerada na pandemia (grande fluxo de pedestres e condutores) e Centro da cidade”, explica o gerente da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (1ª Ciretran), Glauber Mappes.

