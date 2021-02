O governo do Acre voltou atrás e decidiu declarar ponto facultativo de Carnaval na segunda (15), terça (16) e quarta-feira (7). Com isso, os servidores públicos de atividades não essenciais, que estão de trabalho remoto, não terão expediente nesses três dias. Segundo o governo, a ideia é evitar aglomerações. Do G1 Acre.

Com o estado na faixa de emergência novamente, que suspende as atividades não essenciais, a gestão tinha publicado um decreto no último dia 5 suspendendo o ponto facultativo nos dias de Carnaval, mesmo com as festividades canceladas devido à pandemia.

“Ao adotar a medida, o governo ratifica o compromisso de atuar de forma responsável no combate e controle da pandemia, evitando que os servidores públicos se exponham ao risco de contaminação durante um período em que vigora uma regra rígida de isolamento social”, destacou na época.

Com o registro de 376 novos casos nessa sexta-feira (12), o Acre ultrapassou os 52.548 infectados pela Covid-19. O estado tinha 51.172. O número de mortes também subiu para 910, com mais três registros. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O número de exames de RT-PCR à espera de análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo do Centro de Infectologia Charles Mérieux é de 996. Pelo menos 45.436 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 2555 pessoas seguem internadas.

Veja como funcionam alguns locais na capital acreana neste feriado:

Órgãos públicos

Os servidores público estão cumprindo a carga horária em trabalho remoto e essa suspensão dos pontos facultativos, segundo o governo, evita ainda mais aglomeração nesse período.

As unidades de atendimento em saúde, sendo elas de urgência e emergência como o pronto-socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança, as delegacias estão funcionando com número de servidores reduzido para evitar aglomeração. Contudo, o atendimento segue normal durante o feriado.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que o atendimento segue normal durante esses dias.

Já os bancos suspendem os atendimentos na segunda (15) e terça (16) e só voltará na quarta (17) das 10h às 13h.

Somente serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado.

Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) vai manter os pontos facultativos nos dias 15, 16 e 17, de Carnaval, seguindo o Calendário Institucional. O expediente forense funcionará apenas em regime de plantão.

Via Verde Shopping

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping disse que, devido ao decreto nº 7.849 de 1º de fevereiro de 2021, estão suspensas as atividades e empreendimentos até uma nova reclassificação. Algumas lojas estão atendendo nas modalidades delivery e ‘drive thru’.

Servidores público de atividades não essenciais estão trabalhando de casa, mas não terão expediente entre segunda (15) e quarta (17)

