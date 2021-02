O prefeito tomou conhecimento de tudo que vem sendo panejado para o retorno das aulas. Foto: Assecom

Assessoria – As propostas de retomada das aulas foram elaboradas pela equipe da Secretaria de Educação de Porto Walter e apresentadas ao Prefeito César Andrade na manhã desta Quarta-feira, 10.

O plano foi apresentado pelo Secretário Flávio Borges e pelas Coordenadoras de Ensino da Secretaria de Educação. As medidas estão definidas de acordo com o Decreto Nº7.225 de 05/11/2020 do Governo do Acre que dispõe sobre o retorno das aulas.

A Secretaria de Educação já planeja a continuidade do ano letivo de 2020, e o início do ano letivo de 2021, considerando o parecer do Conselho Nacional de Educação nº05/2020, que estabelece a reorganização do calendário escolar levando em consideração a possibilidade do retorno gradual das atividades.

“Não há uma previsão da data de aulas presenciais, estamos trabalhando a discussão desta retomada. É um momento delicado, mas já temos que elaborar o plano que poderá ser implementado ou não. Teremos o acompanhamento do Ministério Público, e do Comitê Estadual de Acompanhamento da Covid, junto ao Conselho de Educação, que deverão decidir se aprovam ou não. A retomada será feita quando os dados de saúde nos mostrarem que podemos iniciar”, explica o Secretário Flávio Borges.

O Prefeito César Andrade lembra do esforço conjunto que está sendo empreendido para minimizar os impactos da pandemia no município, e da preocupação com a questão pedagógica.

“O nosso esforço é conjunto, Prefeitura e Estado. Os órgãos é que irão decidir se aprovam ou não o Plano da Secretaria de Educação para esse retorno gradual”, esclarece o Prefeito.

Além da definição do modelo híbrido, com a permanência das aulas à distância até o final do ano letivo, da limitação do número de estudantes e de como isso será dividido, Flávio Borges lembra ainda, o escalonamento da entrada e saída dos alunos, a aferição da temperatura em dois momentos distintos do período escolar, a limitação de 50% da capacidade do transporte escolar a desativação dos bebedouros e a obrigatoriedade do uso de máscaras, que devem ser trocadas a cada duas horas.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora de Brasileia, Neiva Badotti, falou ao plantão 3 de Julho Notícias que esteve na capital Rio Branco, reunida com a coordenação do SAMU para tratar sobre a retirada da ambulâncias da região do Alto Acre que seriam centralizadas apenas em Rio Branco, a parlamentar cita também a situação da epidemia de dengue no município e sobre o aumento do coronavírus. Exercendo seu papel de vereadora, foi na Capital saber da real situação.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.