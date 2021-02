Assessoria – O prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso se reuniram no início da manhã deste sábado,13, com as equipes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para acionar a sala de situação, montada para prestar assistência as famílias desabrigadas com a cheia dos rios.

Na sexta-feira,12, foi registrada a subida repentina do Igarapé Santa Rosa e do Rio Liberdade, desabrigando pelo menos dez famílias nas duas localidades.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou que as equipes já estão preparadas, e atentas para uma possível cheia do Rio Juruá, para que possam prestar toda assistência necessária as famílias que precisarem.

“Já tínhamos montado a sala de situação, e estamos de prontidão caso o Rio Juruá volte a encher, para dar a assistência necessária para as famílias. Ontem recebemos essa triste informação do transbordamento repentino no Rio Liberdade e do Santa Rosa, que desabrigou algumas famílias. Estamos indo nas comunidades verificar de perto a situação”, enfatizou o prefeito Zequinha.

