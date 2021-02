Valmir Procópio morreu no PS de Rio Branco após levar um tiro nas costas quando voltava para casa no bairro Cidade Nova — Foto: Arquivo da família

O aposentado Valmir Procópio, de 67 anos, foi morto com um tiro nas costas na noite dessa sexta-feira (12) na Rua Baixa Verde, bairro Cidade Nova, em Rio Branco. Um adolescente de 17 anos, que seria filho de um amigo do aposentado, também foi baleado em frente de uma parada de ônibus do bairro. Do G1 Acre.

O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com vida e morreu no pronto-socorro da capital horas depois. O adolescente também foi levado para a unidade de saúde e já recebeu alta médica.

Familiares de Procópio contaram que o idoso estava em uma distribuidora do bairro com o amigo e o adolescente. O trio se separou e o aposentado seguiu para casa com o pai do menor. Já o adolescente ficou em uma parada de ônibus.

Os parentes não souberam informar se as duas vítimas foram baleadas pelas mesmas pessoas. O pai do adolescente não ficou ferido.

“Ele estava voltando para casa. Não estava mais na rua da distribuidora, estava na rua de casa e passaram atirando. O pai ia com o pai do adolescente, que estava sozinho na parada de ônibus”, explicou Rafael Procópio, filho do idoso.

O jovem disse que foi informado que os suspeitos estavam a pé quando atiraram e saíram correndo. A Polícia Militar (PM-AC) esteve no local, mas ninguém foi preso.

“Não eram criminosos, era amigo do meu pai. Eles estavam trabalhando, pai e filho, e meu pai estava na distribuidora”, declarou.

‘Quero justiça’

Abalada e muito revoltada, a mulher do aposentado, Maria de Nazaré Dias Procópio, disse que o marido era um pai de família e trabalhador e não tinha envolvimento com crimes. O casal estava junto há 34 anos.

“Quero justiça, tiraram a vida dele do nada. Esse Acre é terra de ninguém, sem lei. Quero justiça, só isso”, disse entre lágrimas.

